Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ-2025 по пляжному футболу
Поделиться
Сборная Португалии по пляжному футболу победила Иран в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:5 (1:2, 4:0, 2:3).
ЧМ-2025 . Группа B. 3-й тур
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Иран
Окончен
5 : 7
Португалия
1:0 Назарзаде – 3' 1:1 Лоуренсу – 10' 2:1 Амири – 10' 2:2 Коимбра – 15' 2:3 Сантуш – 15' 2:4 Лоуренсу – 18' 2:5 Мартинш – 20' 2:6 Мартинш – 25' 3:6 Мохтари – 26' 3:7 Пинтаду – 30' 4:7 Назарзаде – 33' 5:7 Мохаммадпур – 33'
Иранцы заняли второе место в группе В и в четвертьфинале сыграют против сборной Беларуси. Спортсмены из Беларуси победили во всех матчах группового этапа. Они набрали девять очков и заняли первое место в группе А.
Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2025
-
21:46
-
20:38
-
19:26
-
19:15
-
17:55
-
17:47
-
17:27
-
16:44
-
16:07
-
15:40
-
15:17
-
15:12
-
14:50
-
08:30
-
00:01
- 4 мая 2025
-
22:10
-
21:36
-
20:55
-
20:53
-
20:45
-
19:25
-
18:24
-
16:26
-
15:14
-
14:53
-
14:23
-
13:34
-
13:22
-
13:12
-
13:01
-
12:53
-
12:00
-
11:45
-
11:03
-
10:57