Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Португалии по пляжному футболу победила Иран в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:5 (1:2, 4:0, 2:3).

Иранцы заняли второе место в группе В и в четвертьфинале сыграют против сборной Беларуси. Спортсмены из Беларуси победили во всех матчах группового этапа. Они набрали девять очков и заняли первое место в группе А.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.