Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ-2025 по пляжному футболу

Определился соперник сборной Беларуси в четвертьфинале ЧМ-2025 по пляжному футболу
Комментарии

Сборная Португалии по пляжному футболу победила Иран в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 7:5 (1:2, 4:0, 2:3).

ЧМ-2025 . Группа B. 3-й тур
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Иран
Окончен
5 : 7
Португалия
1:0 Назарзаде – 3'     1:1 Лоуренсу – 10'     2:1 Амири – 10'     2:2 Коимбра – 15'     2:3 Сантуш – 15'     2:4 Лоуренсу – 18'     2:5 Мартинш – 20'     2:6 Мартинш – 25'     3:6 Мохтари – 26'     3:7 Пинтаду – 30'     4:7 Назарзаде – 33'     5:7 Мохаммадпур – 33'    

Иранцы заняли второе место в группе В и в четвертьфинале сыграют против сборной Беларуси. Спортсмены из Беларуси победили во всех матчах группового этапа. Они набрали девять очков и заняли первое место в группе А.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.

Календарь чемпионата мира - 2025
Турнирная таблица чемпионата мира - 2025
Материалы по теме
Беларусь обыграла Гватемалу в матче с 15 голами и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android