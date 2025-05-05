Марк Уильямс проиграл свой первый финал чемпионата мира по снукеру

50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс проиграл свой первый финал чемпионата мира. Сегодня, 5 мая, Уильямс уступил китайцу Чжао Синьтуну со счётом 12:18.

Марк Уильямс на всех трёх своих финалах чемпионата мира побеждал с одинаковым счётом (18:16). Он стал самым возрастным финалистом в истории чемпионатов мира (50 лет, 1 месяц и 12 дней), побив рекорд валлийца Рэя Риардона, который пробился в финал ЧМ-1982 в возрасте 49 лет, 7 месяцев и 6 дней.

На пути к финалу Уильямс обыграл Ву Йизе (10:8), Хоссейна Вафаея (13:10), Джона Хиггинса (13:12) и Джадда Трампа (17:14).

Напомним, прошлогодним победителем ЧМ был англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.