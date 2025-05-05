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Чжао Синьтун стал первым китайцем, завоевавшим титул чемпиона мира по снукеру

Чжао Синьтун стал первым китайцем, завоевавшим титул чемпиона мира по снукеру
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Чжао Синьтун стал первым представителем Китая, выигравшим чемпионат мира по снукеру. Сегодня, 5 мая, Синьтун обыграл 50-летнего валийца Марка Уильямса со счётом 18:12. Он записал на свой счёт два сенчури и 12 полтинников.

С момента создания чемпионата мира по снукеру в 1927 году лишь четыре раза титул завоёвывал не представитель Великобритании: Хорас Линдрум (Австралия, 1952 год), Кен Доэрти (Ирландия, 1997), Нил Робертсон (Австралия, 2010) и Люка Бресель (Бельгия, 2023).

На пути к титулу Чжао Синьтун обыграл Джека Джонса (10:4), Лэй Пэйфана (13:10), Криса Вейклина (13:5) и Ронни О'Салливана (17:7).

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