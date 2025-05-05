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Чжао Синьтун — третий чемпион мира, начавший путь на турнире с квалификации

Чжао Синьтун — третий чемпион мира, начавший путь на турнире с квалификации
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Китайский снукерист Чжао Синьтун стал третьим чемпионом мира, начавшим свой путь на турнире с квалификации. Ранее таким достижением могли похвастаться Тэрри Гриффитс (1979) и Шон Мёрфи (2005).

В основной сетке соревнований на пути к титулу Синьтун обыграл Джека Джонса (10:4), Лэй Пэйфана (13:10), Криса Вейклина (13:5) и Ронни О'Салливана (17:7).

Чжао Синьтун — первый снукерист-любитель, пробившийся в финал чемпионата мира. В июне 2023 года Всемирная ассоциация мирового бильярда и снукера (WPBSA) дисквалифицировала Синьтуна на год и восемь месяцев за два договорных матча и ставки на снукер. Также он должен был выплатить штраф в размере £ 7500.

Напомним, прошлогодним победителем ЧМ был англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.

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