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Чжао Синьтун — первый любитель, выигравший чемпионат мира по снукеру

Чжао Синьтун — первый любитель, выигравший чемпионат мира по снукеру
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Китайский спортсмен Чжао Синьтун стал первым любителем, выигравшим чемпионат мира по снукеру. Сегодня, 5 мая, Синьтун обыграл 50-летнего валлийца Марка Уильямса со счётом 18:12. Он записал на свой счёт два сенчури и 12 полтинников.

На пути к титулу Чжао Синьтун обыграл Джека Джонса (10:4), Лэй Пэйфана (13:10), Криса Вейклина (13:5) и Ронни О'Салливана (17:7).

Финал чемпионата мира — 2025 стал для Синьтуна третьим рейтинговым после побед на чемпионате UK Championship 2021 года и German Masters — 2022. В июне 2023 года Всемирная ассоциация мирового бильярда и снукера (WPBSA) дисквалифицировала Синьтуна на год и восемь месяцев за два договорных матча и ставки на снукер. Также он должен был выплатить штраф в размере £ 7500.

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