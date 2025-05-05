Фото: Чжао Синьтун получил трофей чемпионата мира по снукеру — 2025

Китайский спортсмен Чжао Синьтун получил трофей чемпионата мира по снукеру — 2025. В финале он обыграл 50-летнего валлийца Марка Уильямса со счётом 18:12, записав на свой счёт два сенчури и 12 полтинников.

Синьтун стал первым китайцем, выигравшим чемпионат мира. С момента создания чемпионата мира по снукеру в 1927 году лишь четыре раза титул завоёвывал не представитель Великобритании: Хорас Линдрум (Австралия, 1952 год), Кен Доэрти (Ирландия, 1997), Нил Робертсон (Австралия, 2010) и Люка Бресель (Бельгия, 2023).

Чжао также стал третьим игроком, прошедшим квалификацию и победившим на ЧМ, после Тэрри Гриффитса (1979) и Шона Мёрфи (2005).