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Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 5 мая

Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 5 мая
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В понедельник, 5 мая, на Сейшельских Островах продолжился чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 5 мая:

Беларусь — Гватемала — 12:3;

Парагвай — Мавритания — 9:5;

Япония — Сейшелы — 10:2;

Иран — Португалия — 5:7.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.

Календарь чемпионата мира - 2025
Турнирная таблица чемпионата мира - 2025
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