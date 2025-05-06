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Сборные ЮАР и Новой Зеландии стали чемпионами Лос-Анджелес Севенс

Сборные ЮАР и Новой Зеландии стали чемпионами Лос-Анджелес Севенс
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Женская сборная Новой Зеландии и мужская национальная команда ЮАР стали чемпионами ЛА Севенс, одержав убедительные победы на финальном этапе Мировой серии по регби-7, прошедшем в Лос-Анджелесе.

В женском финале сборная Новой Зеландии уверенно переиграла команду Австралии со счётом 31:7.

В мужском финале сборная ЮАР одолела сборную Испании — 19:5, завоевав пятый титул в истории и первый с 2021 года.

В матче за женскую бронзу сборная Канады разгромила хозяек турнира — команду США — со счётом 27:7. В мужской встрече за третье место Новая Зеландия переиграла национальную команду Аргентины со счётом 38:17.

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