Симона Байлз посетила благотворительный бал Met Gala — 2025

Семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз появилась на дорожке ежегодного благотворительного бала Met Gala. Спортсменка надела платье Harbison. На мероприятии она была вместе со своим возлюбленным американским футболистом Джонатаном Оуэнсом.

Симона Байлз Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Ранее Байлз стала «Спортсменкой года» по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная 25-я церемония вручения наград проходила в апреле в Мадриде (Испания).

На минувших Олимпийских играх в Париже 2024 года Байлз стала обладательницей трёх золотых медалей, став чемпионкой в командном и личном многоборье, а также в опорном прыжке.