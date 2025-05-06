Американский спринтер Ноа Лайлз стал гостем бала Met Gala — 2025

Олимпийский чемпион в беге на 100 м американец Ноа Лайлз стал участником ежегодного благотворительного бала Met Gala, который проходит в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Из числа спортсменов мероприятие также посетили сёстры Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, а также легкоатлетки Габби Томас и Ша'Карри Ричардсон.

На прошедших летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) Лайлз завоевал золото в беге на 100 метров и бронзовую медаль на дистанции 200 метров. Американский легкоатлет также является шестикратным чемпионом мира и двукратным серебряным призёром ЧМ в закрытом помещении.