Призёр Олимпиады в академической гребле сменила российское гражданство на сербское

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (Япония) в академической гребле Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Елена Орябинская — одна из самых талантливых спортсменок своего поколения, которая полностью реализовала свой талант и достигла самых высоких спортивных результатов, выступая за сборную России. Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, но ситуация понятная, так как муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию, поэтому Елена решила сменить спортивное гражданство.

Потеряла ли российская гребля с уходом Елены? Сильные спортсмены, конечно же, нужны, но все возможности показывать высокие спортивные результаты у Елены в последние годы были, а результатов не было», — приводит слова Свирина ТАСС.