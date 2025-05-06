На 70-м году жизни скончался призёр ЧМ по борьбе Виктор Авдышев

Не стало советского борца греко-римского стиля Виктора Авдышева. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортсмен ушёл из жизни 4 мая на 70-м году. В активе Авдышева две бронзовые награды чемпионатов мира 1978 (Мехико) и 1983 (Киев) годов, а также бронза чемпионата Европы 1983 года в Будапеште. Классик боролся в весовых категориях до 90 и 100 кг.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о проведении матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США. Позднее глава ФСБР Михаил Мамиашвили отметил, что встреча может пройти в Узбекистане в июле этого года.