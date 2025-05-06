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Ронни О'Салливан сообщил о переезде из Великобритании

Ронни О'Салливан сообщил о переезде из Великобритании
Ронни О'Салливан
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал о смене места жительства. Спортсмен переедет из Великобритании в одну из стран Ближнего Востока.

«В моей жизни будет несколько изменений. Думаю, в этом году перееду из Великобритании. Собираюсь начать новую жизнь в другом месте. Буду играть в снукер, но не знаю, как это отразится на моём будущем. В жизни есть гораздо более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, чем игра в снукер.

Я перееду на Ближний Восток. Посмотрим, как всё пройдёт. Может быть, я вернусь через шесть месяцев, кто знает!» — приводит слова О'Салливана Daily Express.

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