Ронни О'Салливан сообщил о переезде из Великобритании

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал о смене места жительства. Спортсмен переедет из Великобритании в одну из стран Ближнего Востока.

«В моей жизни будет несколько изменений. Думаю, в этом году перееду из Великобритании. Собираюсь начать новую жизнь в другом месте. Буду играть в снукер, но не знаю, как это отразится на моём будущем. В жизни есть гораздо более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, чем игра в снукер.

Я перееду на Ближний Восток. Посмотрим, как всё пройдёт. Может быть, я вернусь через шесть месяцев, кто знает!» — приводит слова О'Салливана Daily Express.