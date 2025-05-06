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Марк Уильямс: рад, что буду слишком стар, когда Синьтун будет доминировать

Марк Уильямс: рад, что буду слишком стар, когда Синьтун будет доминировать
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50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс с восхищением высказался об игре новоиспечённого чемпиона мира китайца Чжао Синьтуна на чемпионате мира — 2025. В финале Синьтун обыграл Уильямса со счётом 18:12.

«Какой он мастер. Я рад, что буду слишком стар, когда он будет доминировать. Я не испытываю ничего, кроме восхищения тем, что он сделал. Прошёл квалификацию, не играл два года, разделался с Ронни [О’Салливаном], разделался со мной, разделался со всеми. Что можно сказать? Появилась новая суперзвезда игры», — приводит слова Уильямса TNT Sports.

Чжао Синьтун стал первым представителем Китая, выигравшим чемпионат мира по снукеру.

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