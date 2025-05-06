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Два российских тяжелоатлета завоевали бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира

Два российских тяжелоатлета завоевали бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира
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Российские тяжелоатлеты Георгий Мянд и Мария Груздова стали бронзовыми призёрами молодёжного чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

Мянд выступал в весовой категории свыше 109 кг. Георгий завоевал бронзу в рывке (175 кг) и по сумме двух упражнений (382 кг, 207 кг в толчке).

Груздова принимала участие в соревнованиях в весовой категории от 87 кг. Она завоевала бронзу в толчке (134 кг) и по сумме двух упражнений (242 кг, результат в рывке – 108 кг).

Российские и белорусские спортсмены выступают на молодёжном чемпионате мира в Лиме (Перу) в нейтральном статусе с нейтральным флагом. Ранее российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова установила два мировых рекорда в рамках ЧМ.

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