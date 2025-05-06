«Последняя — и спать». Уильямс показал, как провёл время после поражения в финале ЧМ-2025

50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс показал, как отдохнул после поражения в финале чемпионата мира — 2025 от китайца Чжао Синьтуна со счётом 12:18. Спортсмен заказал 15 шотов и два стакана Гиннесса, сопроводив фото ироничными подписями.
Фото: из личного архива Марка Уильямса
«Спасибо за всю поддержку за последние 17 дней, пора выпить пару Гиннессов. Увидимся в следующем сезоне!» — написал Уильямс на своей странице в социальных сетях.
«Последняя и спать», — добавил Уильямс.
На пути к финалу чемпионата мира — 2025 валлийский снукерист Марк Уильямс обыграл Ву Йизе (10:8), Хоссейна Вафаея (13:10), Джона Хиггинса (13:12) и Джадда Трампа (17:14).