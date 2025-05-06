Марк Уильямс — о Чжао Синьтуне: он почти так же хорош, как и Ронни О'Салливан в молодости

Валлийский снукерист Марк Уильямс высказался по поводу китайца Чжао Синьтуна, который его обыграл в финале ЧМ-2025.

«Он почти так же хорош, как и Ронни О'Салливан в молодости. Он просто ходит вокруг стола, будто идёт в туалет или что-то в этом роде. Просто прогуливается, забивает шары откуда угодно, как будто ему всё равно. Через две минуты — уже 65 очков. С ума сойти. 60 очков — как с куста.

Он рискует. В финале у него почти всё получалось, и очень сложные удары тоже. То, как он забивает некоторые шары — невероятно. Возможно, он лучший по точности, кого я когда-либо видел. Рад, что Чжао не мой соперник.

Прошёл квалификацию, разгромил всех. В основном турнире тоже всех разгромил. Это невероятное, потрясающее достижение. У меня не хватит добрых слов, чтобы его описать. За ним приятно наблюдать. Удачи ему», — приводит слова Уильямса Daily Express.