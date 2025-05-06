Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Марк Уильямс — о Чжао Синьтуне: он почти так же хорош, как и Ронни О'Салливан в молодости

Марк Уильямс — о Чжао Синьтуне: он почти так же хорош, как и Ронни О'Салливан в молодости
Чжао Синьтун
Аудио-версия:
Комментарии

Валлийский снукерист Марк Уильямс высказался по поводу китайца Чжао Синьтуна, который его обыграл в финале ЧМ-2025.

«Он почти так же хорош, как и Ронни О'Салливан в молодости. Он просто ходит вокруг стола, будто идёт в туалет или что-то в этом роде. Просто прогуливается, забивает шары откуда угодно, как будто ему всё равно. Через две минуты — уже 65 очков. С ума сойти. 60 очков — как с куста.

Он рискует. В финале у него почти всё получалось, и очень сложные удары тоже. То, как он забивает некоторые шары — невероятно. Возможно, он лучший по точности, кого я когда-либо видел. Рад, что Чжао не мой соперник.

Прошёл квалификацию, разгромил всех. В основном турнире тоже всех разгромил. Это невероятное, потрясающее достижение. У меня не хватит добрых слов, чтобы его описать. За ним приятно наблюдать. Удачи ему», — приводит слова Уильямса Daily Express.

Материалы по теме
Фото
«Последняя — и спать». Уильямс показал, как провёл время после поражения в финале ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android