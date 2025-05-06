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«Будто сон». Чжао Синьтун поделился эмоциями после титула на чемпионате мира по снукеру

«Будто сон». Чжао Синьтун поделился эмоциями после титула на чемпионате мира по снукеру
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Китайский снукерист Чжао Синьтун поделился эмоциями после завоевания титула на чемпионате мира — 2025 в Шеффилде (Англия). В финальном матче он обыграл 50-летнего валлийца Марка Уильямса со счётом 18:12.

«Я счастлив, что сделал это для китайского снукера. Это невероятно, будто сон. Когда я пожал руку Марку, то чуть не заплакал. Моей первой целью было просто пройти квалификацию. А в будущем многие китайские игроки смогут победить», — сказал 28-летний Чжао после победы.

На пути к титулу Чжао Синьтун обыграл Джека Джонса (10:4), Лэй Пэйфана (13:10), Криса Вейклина (13:5) и семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана (17:7). Китайский снукерист стал третьим чемпионом мира, начавшим свой путь на турнире с квалификации.

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