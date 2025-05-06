«В снукере появилась новая суперзвезда». Марк Уильямс — о победе китайского любителя на ЧМ

50-летний снукерист из Уэльса Марк Уильямс прокомментировал завоевание титула китайским любителем Чжао Синьтуном на чемпионате мира — 2025 в Шеффилде (Англия). В финальном матче валлиец проиграл китайскому снукеристу со счётом 12:18.

«Я рад, что буду слишком стар, когда он будет доминировать. Не испытываю ничего, кроме восхищения тем, что он сделал: прошёл квалификацию, не играл два года, разгромил Ронни [О'Салливана], меня, разгромил всех.

Что тут ещё можно сказать? В игре появилась новая суперзвезда», — приводит слова валлийца TNT Sports.

Уильямс — трёхкратный чемпион мира (2000, 2003, 2018), член Зала славы снукера с 2012 года.

На пути к титулу Чжао Синьтун обыграл Джека Джонса (10:4), Лэй Пэйфана (13:10), Криса Вейклина (13:5) и семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана (17:7). Китайский снукерист стал третьим чемпионом мира, начавшим свой путь на турнире с квалификации.