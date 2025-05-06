Хет-трик Катарино помог Бразилии разгромить Оман в 3-м туре ЧМ — 2025 по пляжному футболу

Сборная Бразилии по пляжному футболу разгромила Оман в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась победой бразильцев со счётом 11:1.
В составе победителей хет-триком отметился Катарино, дубли оформили Брендо и Бенжамин Жуниор, по одному голу провели Эдсон Халк, Родриго, Танжер Алвес и Маурисиньо. Единственный гол оманской команды забил Сами Аль-Булуши.
Это третья победа сборная Бразилии на турнире. Команда с первого места вышла в четвертьфинал ЧМ-2025. Оман набрал одно очко в трёх матчах, занял третье место в турнирной таблице группы Д и не смог пробиться в плей-офф.
Ранее уже стали известны три пары 1/4 финала проходящего на Сейшелах мирового первенства. Беларусь сыграет с Ираном, Португалия — с Японией, а сборная Италии встретится с сенегальцами.
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