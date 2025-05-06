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Хет-трик Катарино помог Бразилии разгромить Оман в 3-м туре ЧМ — 2025 по пляжному футболу

Хет-трик Катарино помог Бразилии разгромить Оман в 3-м туре ЧМ — 2025 по пляжному футболу
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Сборная Бразилии по пляжному футболу разгромила Оман в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась победой бразильцев со счётом 11:1.

ЧМ-2025 . Группа D. 3-й тур
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Оман
Окончен
1 : 11
Бразилия
0:1 Халк – 2'     0:2 Родриго – 2'     0:3 Алвес – 4'     0:4 Брендо – 10'     0:5 Жуниор – 25'     0:6 Катарино – 25'     0:7 Брендо – 30'     1:7 Аль-Булуши – 33'     1:8 Катарино – 34'     1:9 Маурисиньо – 35'     1:10 Катарино – 36'     1:11 Жуниор – 36'    
Удаления: Аль-Мураики – 25' / нет

В составе победителей хет-триком отметился Катарино, дубли оформили Брендо и Бенжамин Жуниор, по одному голу провели Эдсон Халк, Родриго, Танжер Алвес и Маурисиньо. Единственный гол оманской команды забил Сами Аль-Булуши.

Это третья победа сборная Бразилии на турнире. Команда с первого места вышла в четвертьфинал ЧМ-2025. Оман набрал одно очко в трёх матчах, занял третье место в турнирной таблице группы Д и не смог пробиться в плей-офф.

Ранее уже стали известны три пары 1/4 финала проходящего на Сейшелах мирового первенства. Беларусь сыграет с Ираном, Португалия — с Японией, а сборная Италии встретится с сенегальцами.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по пляжному футболу
Календарь ЧМ-2025 по пляжному футболу
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