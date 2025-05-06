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Олимпийская чемпионка Габриэль Томас: кто-то принял меня за Зендею

Олимпийская чемпионка Габриэль Томас: кто-то принял меня за Зендею
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Парижа-2024 по лёгкой атлетике американка Габриэль Томас пошутила о том, что её перепутали с актрисой Зендеей на прошедшем ежегодном мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке (Met Gala).

«Вчера кто-то принял меня за Зендею, и это стало самым ярким моментом моего вечера», — написала Томас в своём аккаунте в социальной сети Х.

Met Gala прошёл в ночь с 5 на 6 мая. В нём приняли участие звёзды спорта, кино и шоу-бизнеса. Среди приглашённых спортсменов были теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, гонщик формулы-1 Льюис Хэмилтон и многие другие звёзды спорта.

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