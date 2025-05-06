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Российские дзюдоисты примут участие в летней Универсиаде-2025

Российские дзюдоисты примут участие в летней Универсиаде-2025
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Российские дзюдоисты примут участие в индивидуальных соревнованиях Универсиады-2025, которая пройдёт с 16 по 27 июля в Германии. Об этом сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

«Наша команда будет представлена на Универсиаде во всех 14 весовых категориях. Нас не допускают к участию в командных соревнованиях, но в личных от России выступят по семь мужчин и женщин в возрасте до 25 лет. Это должны быть студенты очной формы обучения, и у нас в российском дзюдо немало ребят, которые не только выступают на международной арене, но и успешно получают высшее образование. Пусть это будет не сборная олимпийского уровня, но на Универсиаде выступит достойная команда наших студентов, на которую мы очень рассчитываем», — приводит слова Денисова ТАСС.

Напомним, организаторы Универсиады подтвердили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к участию при выполнении условий отбора и при условии выступления в нейтральном статусе. Последний раз сборная России принимала участие в летней Универсиаде в 2019 году в итальянском Неаполе, где россияне заняли второе место в общекомандном зачёте, уступив только Японии.

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