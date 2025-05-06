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Чемпион мира — 2025 Чжао Синьтун рассказал, какой снукерист помогал ему в детстве

Чемпион мира — 2025 Чжао Синьтун рассказал, какой снукерист помогал ему в детстве
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Китайский снукерист Чжао Синьтун рассказал о давлении на чемпионате мира — 2025 в Шеффилде (Англия), на котором он завоевал титул.

«Мне нужна была концентрация, чтобы играть в свой снукер. Это очень, очень сильное давление. И поскольку на вас оказывается сильное давление, вам нужно сосредоточиться и использовать то, что вы практиковали в академии.

Дядя Си (Цзяхуей, китайский снукерист. — Прим. «Чемпионата») помогал мне, когда я был маленьким. В некоторых ситуациях он говорил мне, что нужно делать», — приводит слова Синьтуна TNT Sports.

На пути к титулу Чжао Синьтун обыграл Джека Джонса (10:4), Лэй Пэйфана (13:10), Криса Вейклина (13:5) и семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана (17:7). Китайский снукерист стал третьим чемпионом мира, начавшим свой путь на турнире с квалификации.

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