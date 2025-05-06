Испания обыграла Таити и последней вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Сборная Испании по пляжному футболу уверенно обыграла Таити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась разгромной победой испанцев со счётом 8:3.
ЧМ-2025 . Группа C. 3-й тур
06 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Таити
Окончен
3 : 8
Испания
0:1 Сагдани – 11' 0:2 Давид – 19' 0:3 Батис – 20' 1:3 Тинирауарии – 20' 2:3 Чики – 21' 2:4 Хуанми – 21' 2:5 Чики – 21' 2:6 Сагдани – 27' 2:7 Батис – 29' 2:8 Галиндо – 36' 3:8 Салем – 36'
Удаления: Таяруи – 18' / нет
В составе сборной Испании дубли оформили Солейман Батис и Рами Сагдани, по голу забили Давид, Чики и Хуанми и Галиндо. Игроки из Таити ответили точными ударами Шона Тинирауарии и Раймана Ли Фун Куи и Хейрауарии Салема. Ещё одно взятие ворот испанцев произошло после автогола Чики.
Это вторая победа сборной Испании на турнире. Команда набрала шесть очков и со второго места вышла в четвертьфинал ЧМ-2025, в котором сыграет с бразильцами. Сборная Таити потерпела поражение во всех трёх матчах группового этапа и не смогла пробиться в плей-офф.
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