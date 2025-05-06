Испания обыграла Таити и последней вышла в 1/4 финала ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Испании по пляжному футболу уверенно обыграла Таити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась разгромной победой испанцев со счётом 8:3.

В составе сборной Испании дубли оформили Солейман Батис и Рами Сагдани, по голу забили Давид, Чики и Хуанми и Галиндо. Игроки из Таити ответили точными ударами Шона Тинирауарии и Раймана Ли Фун Куи и Хейрауарии Салема. Ещё одно взятие ворот испанцев произошло после автогола Чики.

Это вторая победа сборной Испании на турнире. Команда набрала шесть очков и со второго места вышла в четвертьфинал ЧМ-2025, в котором сыграет с бразильцами. Сборная Таити потерпела поражение во всех трёх матчах группового этапа и не смогла пробиться в плей-офф.