Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу
Сегодня, 6 мая, определились все четвертьфиналисты чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами 1/4 финала турнира.
Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025, 1/4 финала:
- Беларусь — Иран;
- Португалия — Япония;
- Сенегал — Италия;
- Бразилия — Испания.
Все четвертьфинальные матчи пройдут в четверг, 8 мая. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.
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