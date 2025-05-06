Чжао Синьтун отдаст почти половину призовых, заработанных за победу на ЧМ-2025 по снукеру

Китайский снукерист Чжао Синьтун заработал £ 500 тыс. за победу на чемпионате мира — 2025 в Шеффилде (Англия). Из них ему придётся отдать Налоговой службе Великобритании чуть менее половины из его призовых денег.

Как сообщает Mirror, Чжао Синьтун в в 2016 году переехал в Шеффилд и зарегистрировал там компанию Zhao Xintong Snooker Ltd, так что новоиспечённый чемпион мира подчиняется налоговому законодательству Великобритании, по которому ему придётся выплатить £ 204 299 в виде налоговых вычетов из его призовых денег. Ожидается, что ещё £ 19 611 будут вычтены в качестве взносов в фонд национального страхования. Это означает, что почти половина выигрыша Чжао будет удержана, и ему останется 55,2% от общей суммы призовых денег.

На пути к титулу Чжао Синьтун обыграл Джека Джонса (10:4), Лэй Пэйфана (13:10), Криса Вейклина (13:5) и семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана (17:7). Китайский снукерист стал третьим чемпионом мира, начавшим свой путь на турнире с квалификации. Также он является первым китайцем, выигравшим мировое первенство по снукеру.