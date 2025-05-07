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Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 6 мая

Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 6 мая
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Во вторник, 6 мая, на Сейшельских Островах прошёл заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 3-го тура.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025. Групповой этап, 6 мая:

Группа D
Италия — Сальвадор — 5:0
Бразилия — Оман — 11:1.

Группа С
Сенегал — Чили — 7:3
Испания — Таити — 8:3.

Таким образом, в четвертьфиналах сыграют: Беларусь — Иран, Португалия — Япония, Сенегал — Италия и Бразилия — Испания. Все матчи 1/4 финала пройдут в четверг, 8 мая. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.

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