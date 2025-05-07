Фехтовальщиков из России допустили до участия в международных командных соревнованиях

Международная федерация фехтования (FIE) допустила спортсменов из России до участия в международных командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.
Команды смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Вместо национального флага спортсмены будут выступать под флагом FIE. Ранее на международных турнирах россияне имели право участвовать в личных соревнованиях, допускалось участие российских команд среди юниоров.
Первым соревнованием с участием команд российских фехтовальщиков станет чемпионат Европы в Генуе (Италия). Он пройдёт с 14 по 19 июня.