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Фехтовальщиков из России допустили до участия в международных командных соревнованиях

Фехтовальщиков из России допустили до участия в международных командных соревнованиях
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Международная федерация фехтования (FIE) допустила спортсменов из России до участия в международных командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

Команды смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Вместо национального флага спортсмены будут выступать под флагом FIE. Ранее на международных турнирах россияне имели право участвовать в личных соревнованиях, допускалось участие российских команд среди юниоров.

Первым соревнованием с участием команд российских фехтовальщиков станет чемпионат Европы в Генуе (Италия). Он пройдёт с 14 по 19 июня.

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