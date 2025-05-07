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Гапон поделился ощущениями от климата на Сейшелах

Гапон поделился ощущениями от климата на Сейшелах
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Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон поделился своими ощущениями от климатических особенностей страны-хозяйки чемпионата мира – 2025 Сейшельских островов.

— Что скажете про физическую форму и адаптацию к условиям Сейшельских островов?
— Тут очень большая влажность. Идёшь на обед, на завтрак — уже мокрый. Первые два дня было очень сложно к этому привыкнуть. Сейчас мы уже приспособились. Главное, чтобы не было проливного тропического дождя, как в первом матче с Сейшелами. В такие моменты возникает ощущение, что ты стоишь в бассейне, – приводит слова Гапона Belarus Football.

Сборная Беларуси вышла в плей-офф турнира, где в четвертьфинале сыграет против Ирана. Встреча запланирована на 8 мая.

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