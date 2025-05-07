«Пока не до экскурсий». Гапон поделился впечатлениями от Сейшельских островов

Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон рассказал о своих впечатлениях от места проведения чемпионата мира – 2025, который проходит на Сейшельских островах.

— Судя по съёмкам с дрона, кажется, что вы играете в каком-то сказочном, даже райском месте. Не зря арена чемпионата называется «Парадайз».

— Да, арена потрясающая. Она полностью соответствует той арене, которая была на чемпионате мира в Дубае. Организаторы просто её перевезли в новую локацию. Единственное отличие — это песок. Сама локация, конечно завораживает. Нужно отдать должное организаторам за выбор такого места проведения чемпионата мира.

7 мая мы будем переезжать в другой отель на юго-западе острова.

Сейчас мы живём на закрытой территории отеля. Чтобы её покинуть, пешком нужно пройти около километра. Поэтому возможности добраться до какого-либо города пока у нас нет. Живём просто в отеле. Единственное, что посмотрели — это океан. Ходили ближе к ночи, смотрели на местных обитателей: раков, скатов, летучих лисиц и трёх местных черепах. Последние живут на территории отеля. Огромные и безумно красивые. В целом пока не до экскурсий, мы полностью сосредоточены на чемпионате мира, – приводит слова Гапона Belarus Football.