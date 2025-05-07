Гапон поделился своим мнением о сборной Ирана

Игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Олег Гапон поделился своим мнением о сопернике по четвертьфиналу чемпионата мира – 2025 сборной Ирана.

— Далее — сборная Ирана. Что скажете об этом оппоненте, учитывая то, что вы с ними играли товарищескую игру, а также тот факт, что иранцы являются вашими обидчиками на прошлом турнире?

— Что сказать, должок перед ними остался. Всё то, что было в товарищеской игре, можно смело забыть. В предстоящем матче всё будет совершенно по-другому. Иран — очень крепкая команда. У них нельзя выделить каких-то лидеров, как у тех же португальцев.

У них потрясающий вратарь, игра которого попадает во все нарезки на всех чемпионатах мира. У них отличная защита, играющая, как единый кулак. И ни для кого не секрет, что их главное оружие — это бисиклеты с центра поля.

1/4 финала — это стадия, где уже не осталось лёгких, проходных соперников. Мы сильны именно командой. В один день игра пойдёт у одного игрока, во второй — у другого. У нас нет звёзд, которые могут заявить, что не будут отрабатывать в обороне. Тот же Игорь Бриштель, мало того что много забивает, ещё и в обороне отрабатывает прилично. И ругается на нас за то, что мы этого не делаем. Он никогда не оставляет это без внимания. Этим мы и сильны, – приводит слова Гапона Belarus Football.