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Определился состав групп турниров по водному поло на ЧМ-2025 в Сингапуре

Определился состав групп турниров по водному поло на ЧМ-2025 в Сингапуре
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Вчера, 7 мая, прошла жеребьёвка мужской и женской части группового турнира соревнований по водному поло чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который пройдёт в Сингапуре c 11 июля по 3 августа.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки соревнований.

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025, Сингапур. Водное поло, мужчины

Группа А: Сербия, Италия, Румыния, ЮАР
Группа B: Испания, Венгрия, Япония, Австралия
Группа С: США, Бразилия, Канада, Сингапур
Группа D: Хорватия, Греция, Китай, Черногория

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025, Сингапур. Водное поло, женщины

Группа А: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Италия
Группа В: США, Нидерланды, Китай, Аргентина
Группа С: Венгрия, Греция, Хорватия, Япония
Группа D: Испания, Великобритания, Франция, ЮАР

Ватерпольный турнир чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре пройдёт с 11 по 24 июля.

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