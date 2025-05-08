Определился состав групп турниров по водному поло на ЧМ-2025 в Сингапуре

Вчера, 7 мая, прошла жеребьёвка мужской и женской части группового турнира соревнований по водному поло чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, который пройдёт в Сингапуре c 11 июля по 3 августа.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки соревнований.
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025, Сингапур. Водное поло, мужчины
Группа А: Сербия, Италия, Румыния, ЮАР
Группа B: Испания, Венгрия, Япония, Австралия
Группа С: США, Бразилия, Канада, Сингапур
Группа D: Хорватия, Греция, Китай, Черногория
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025, Сингапур. Водное поло, женщины
Группа А: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Италия
Группа В: США, Нидерланды, Китай, Аргентина
Группа С: Венгрия, Греция, Хорватия, Япония
Группа D: Испания, Великобритания, Франция, ЮАР
Ватерпольный турнир чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре пройдёт с 11 по 24 июля.