Призёр ОИ-2020 по греко-римской борьбе дисквалифицирован на два года за допинг-нарушения

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио грузин Якоб Каджая дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Reuters.

Поводом для санкций со стороны Международного агентства по тестированию (ITA) стало три нарушения правил о местонахождении — спортсмен не смог предоставить достоверную информацию о своём месте пребывания в течение трёх разных дней в 12-месячный период, начиная с 2023 года. Это приравнивается к допинг-нарушению. Каджая отстранён от соревнований до апреля 2027 года, а все его результаты, показанные в 2024 году, аннулированы.

Каджая 31 год. Он стал серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 130 кг, уступив в финале легендарному кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу.