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Хорватского гандболиста дисквалифицировали за удар соперника в лицо

Хорватского гандболиста дисквалифицировали за удар соперника в лицо
Иван Хорват
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Хорватский гандболист, игрок ГК «Хард» Иван Хорват был дисквалифицирован на 26 месяцев за удар соперника в лицо во время матча австрийского чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Австрии (OHB).

Инцидент случился в матче 1/4 финала плей-офф между командами «Хард» и «Брегенц». Иван Хорват ударил Маркуса Мара в лицо. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом носа, а затем провели ему операцию.

Решение о дисквалификации принял независимый суд федерации. Отстранение гандболиста будет действовать до 30 июня 2027 года. Отметим, что Хорват может обжаловать решение, подав апелляцию в течение 14 дней.

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