Сборная Беларуси вышла в полуфинал ЧМ-2025 по пляжному футболу, обыграв Иран

Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2025 на Сейшельских островах обыграла команду Ирана со счётом 4:3.

Голами за белорусскую сборную отметились Игорь Бриштель, который оформил дубль, Егор Гордецкий и Анатолий Рябко. В составе Ирана отличились Мохаммад Масуми (дважды) и Мовахед Мохаммадпур.

В 1/2 финала турнира сборная Беларуси сыграет с сильнейшей командой в матче Сенегал — Италия.

Белорусские футболисты вышли из группы А с первого места, обыграв сборные Сейшельских островов, Японии и Гватемалы. В стадию плей-офф также пробились команды Бразилии, Испании, Португалии и Японии. Лидером в гонке бомбардиров на данный момент является Игорь Бриштель, в активе которого семь забитых мячей.