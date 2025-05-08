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Сборная Беларуси вышла в полуфинал ЧМ-2025 по пляжному футболу, обыграв Иран

Сборная Беларуси вышла в полуфинал ЧМ-2025 по пляжному футболу, обыграв Иран
Игорь Бриштель
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Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2025 на Сейшельских островах обыграла команду Ирана со счётом 4:3.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
08 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 3
Иран
0:1 Масуми – 12'     1:1 Бриштель – 18'     2:1 Бриштель – 27'     3:1 Гордецкий – 27'     4:1 Рябко – 29'     4:2 Масуми – 32'     4:3 Мохаммадпур – 36'    

Голами за белорусскую сборную отметились Игорь Бриштель, который оформил дубль, Егор Гордецкий и Анатолий Рябко. В составе Ирана отличились Мохаммад Масуми (дважды) и Мовахед Мохаммадпур.

В 1/2 финала турнира сборная Беларуси сыграет с сильнейшей командой в матче Сенегал — Италия.

Белорусские футболисты вышли из группы А с первого места, обыграв сборные Сейшельских островов, Японии и Гватемалы. В стадию плей-офф также пробились команды Бразилии, Испании, Португалии и Японии. Лидером в гонке бомбардиров на данный момент является Игорь Бриштель, в активе которого семь забитых мячей.

Календарь ЧМ-2025 по пляжному футболу
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