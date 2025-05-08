Сборная Беларуси вышла в полуфинал ЧМ-2025 по пляжному футболу, обыграв Иран
Поделиться
Сборная Беларуси по пляжному футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2025 на Сейшельских островах обыграла команду Ирана со счётом 4:3.
ЧМ-2025 . 1/4 финала
08 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 3
Иран
0:1 Масуми – 12' 1:1 Бриштель – 18' 2:1 Бриштель – 27' 3:1 Гордецкий – 27' 4:1 Рябко – 29' 4:2 Масуми – 32' 4:3 Мохаммадпур – 36'
Голами за белорусскую сборную отметились Игорь Бриштель, который оформил дубль, Егор Гордецкий и Анатолий Рябко. В составе Ирана отличились Мохаммад Масуми (дважды) и Мовахед Мохаммадпур.
В 1/2 финала турнира сборная Беларуси сыграет с сильнейшей командой в матче Сенегал — Италия.
Белорусские футболисты вышли из группы А с первого места, обыграв сборные Сейшельских островов, Японии и Гватемалы. В стадию плей-офф также пробились команды Бразилии, Испании, Португалии и Японии. Лидером в гонке бомбардиров на данный момент является Игорь Бриштель, в активе которого семь забитых мячей.
Комментарии
- 8 мая 2025
-
15:06
-
14:07
-
13:29
-
12:45
- 7 мая 2025
-
18:50
-
17:37
-
17:29
-
11:02
-
00:10
- 6 мая 2025
-
23:39
-
21:48
-
21:39
-
20:54
-
20:05
-
19:45
-
19:15
-
18:30
-
18:09
-
15:52
-
15:32
-
13:50
-
13:40
-
13:16
-
11:38
-
11:02
-
10:12
-
09:59
-
07:55
-
01:39
-
00:28
- 5 мая 2025
-
23:53
-
23:32
-
23:21
-
23:07
-
22:58