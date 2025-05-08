Призёр ОИ-2024 по регби-7 трагически погиб во Франции

Серебряный призёр Олимпиады в Париже-2024 фиджийский регбист Джосайя Райсуке погиб на 31-м году жизни во Франции в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Associated Press.

Трагический инцидент произошёл, когда Райсуке направлялся на тренировку и его автомобиль попал под поезд на железнодорожных путях.

Джосайя Райсуке начал свою карьеру в европейских клубах, выступая за «Стад Франсе» и «Невер», а с 2021 года играл за «Кастр». На международной арене он добился значительного успеха, став серебряным медалистом Олимпийских игр — 2024 в Париже в составе сборной Фиджи по регби-7. В финале регбисты Фиджи уступили сборной Франции — 7:28.