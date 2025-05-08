Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Призёр ОИ-2024 по регби-7 трагически погиб во Франции

Призёр ОИ-2024 по регби-7 трагически погиб во Франции
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Париже-2024 фиджийский регбист Джосайя Райсуке погиб на 31-м году жизни во Франции в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Associated Press.

Трагический инцидент произошёл, когда Райсуке направлялся на тренировку и его автомобиль попал под поезд на железнодорожных путях.

Джосайя Райсуке начал свою карьеру в европейских клубах, выступая за «Стад Франсе» и «Невер», а с 2021 года играл за «Кастр». На международной арене он добился значительного успеха, став серебряным медалистом Олимпийских игр — 2024 в Париже в составе сборной Фиджи по регби-7. В финале регбисты Фиджи уступили сборной Франции — 7:28.

Материалы по теме
Пять главных вопросов российскому регби. Будут ли ответы?!
Пять главных вопросов российскому регби. Будут ли ответы?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android