Вице-президент ФШР: никогда не сомневался в честности Ханса Ниманна за доской

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил о честности американского гроссмейстера Ханса Ниманна.

«Мы много обсуждаем Ниманна, но лично я никогда не сомневался в его честности за доской. Он парень талантливый, экстравагантный, пытается подражать Бобби Фишеру. У Ниманна есть часть таланта Фишера, но по своей значимости он пока очень далёк от своего соотечественника. Здорово, что он собрался в Москву, пусть приезжает», — приводит слова Смагина ТАСС.

Ранее Ханс Ниманн в социальных сетях сообщил, что прошёл проверку на полиграфе, который доказал его честность в игре за доской. Американец добавил, что ждёт реванша с россиянином Даниилом Дубовым и через две недели опять прилетит в Москву.