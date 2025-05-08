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Португалия вышла в полуфинал ЧМ-2025 по пляжному футболу, где может сыграть с Бразилией

Португалия вышла в полуфинал ЧМ-2025 по пляжному футболу, где может сыграть с Бразилией
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Сборная Португалии по пляжному футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2025 с минимальным перевесом обыграла команду Японии 7:6 и стала вторым полуфиналистом турнира, проходящего на Сейшельских островах.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
08 мая 2025, четверг. 15:30 МСК
Португалия
Окончен
7 : 6
Япония
1:0 Сантуш – 3'     1:1 Судзуки – 6'     2:1 Пинтаду – 7'     2:2 Оба – 18'     3:2 Брильянте – 24'     4:2 Мартинш – 26'     4:3 Мацуда – 28'     4:4 Каваи – 30'     4:5 Морейра – 30'     5:5 Сантуш – 30'     6:5 Сантуш – 34'     6:6 Морейра – 34'     7:6 Пинтаду – 35'    

В составе победителей хет-триком отметился Жордан Сантуш, дубль оформил Мигел Пинтаду, по голу забили Рубен Брильянте и Бе Мартинш. Японцы ответили точными ударами Одзу Морейры (дважды), Масато Судзуки, Такааки Обы, Косукэ Мацуды и Юсукэ Каваи.

В полуфинале турнира сборная Беларуси сыграет с сильнейшей командой в матче 1/4 финала на Сейшелах между сборными Бразилии и Испании. Ранее стало известно, что в полуфинал пробилась сборная Беларуси, обыгравшая Иран со счётом 4:3.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.

Турнирная сетка плей-офф ЧМ по пляжному футболу
Календарь плей-офф ЧМ по пляжному футболу
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