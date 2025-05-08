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Португалия вышла в полуфинал ЧМ-2025 по пляжному футболу, где может сыграть с Бразилией

Сборная Португалии по пляжному футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2025 с минимальным перевесом обыграла команду Японии 7:6 и стала вторым полуфиналистом турнира, проходящего на Сейшельских островах.

В составе победителей хет-триком отметился Жордан Сантуш, дубль оформил Мигел Пинтаду, по голу забили Рубен Брильянте и Бе Мартинш. Японцы ответили точными ударами Одзу Морейры (дважды), Масато Судзуки, Такааки Обы, Косукэ Мацуды и Юсукэ Каваи.

В полуфинале турнира сборная Беларуси сыграет с сильнейшей командой в матче 1/4 финала на Сейшелах между сборными Бразилии и Испании. Ранее стало известно, что в полуфинал пробилась сборная Беларуси, обыгравшая Иран со счётом 4:3.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.