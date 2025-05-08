Определился соперник Беларуси в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Сенегала по пляжному футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2025 в дополнительное время победила команду Италии (4:3 ДВ) и сыграет с Беларусью в полуфинале турнира, проходящего на Сейшельских Островах.

В основное время матч закончился со счётом 3:3. В составе сенегальцев отличились Мамур Диань, Сану Тиау и Усейну Фэй. Итальянцы ответили точными ударами Томмазо Фадзини, Эммануэле Дзурло и Аугусто Маркези. В овертайме победу Сенегалу принёс Мамур Диань, оформивший дубль.

Сборная Беларуси в четвертьфинале турнира на Сейшелах обыграла Иран со счётом 4:3.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.