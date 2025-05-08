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Определился соперник Беларуси в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

Определился соперник Беларуси в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу
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Сборная Сенегала по пляжному футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2025 в дополнительное время победила команду Италии (4:3 ДВ) и сыграет с Беларусью в полуфинале турнира, проходящего на Сейшельских Островах.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
08 мая 2025, четверг. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
4 : 3
ОТ
Италия
1:0 Диань – 1'     1:1 Фадзини – 15'     1:2 Дзурло – 18'     2:2 Тиау – 20'     2:3 Маркези – 21'     3:3 Фэй – 26'     4:3 Диань – 39'    

В основное время матч закончился со счётом 3:3. В составе сенегальцев отличились Мамур Диань, Сану Тиау и Усейну Фэй. Итальянцы ответили точными ударами Томмазо Фадзини, Эммануэле Дзурло и Аугусто Маркези. В овертайме победу Сенегалу принёс Мамур Диань, оформивший дубль.

Сборная Беларуси в четвертьфинале турнира на Сейшелах обыграла Иран со счётом 4:3.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.

Турнирная сетка плей-офф ЧМ-2025 по пляжному футболу
Календарь плей-офф ЧМ-2025 по пляжному футболу
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