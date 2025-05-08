Сборная Бразилии всухую разгромила Испанию в 1/4 финала ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Бразилии по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира — 2025 разгромила команду Испании с сухим счётом 6:0 и стала обладательницей последней путёвки в полуфинал турнира, проходящего на Сейшельских островах.

В составе победителей дубль оформил Родриго, по одному голу на счету Бенжамина Жуниора, Катарино, Телеко

и Филипе.

В 1/2 финала ЧМ— 2025 бразильские «пляжники» сыграют со сборной Португалии, которая в четвертьфинале оказалась сильнее Японии (7:6). Ранее стало известно, что в полуфинал пробилась команда Беларуси, обыгравшая Иран со счётом 4:3.

Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу.