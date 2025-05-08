Сборная Бразилии всухую разгромила Испанию в 1/4 финала ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Сборная Бразилии по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира — 2025 разгромила команду Испании с сухим счётом 6:0 и стала обладательницей последней путёвки в полуфинал турнира, проходящего на Сейшельских островах.
ЧМ-2025 . 1/4 финала
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Бразилия
Окончен
6 : 0
Испания
1:0 Родриго – 5' 2:0 Родриго – 6' 3:0 Жуниор – 14' 4:0 Катарино – 32' 5:0 Телеко – 34' 6:0 Филипе – 36'
В составе победителей дубль оформил Родриго, по одному голу на счету Бенжамина Жуниора, Катарино, Телеко
и Филипе.
В 1/2 финала ЧМ— 2025 бразильские «пляжники» сыграют со сборной Португалии, которая в четвертьфинале оказалась сильнее Японии (7:6). Ранее стало известно, что в полуфинал пробилась команда Беларуси, обыгравшая Иран со счётом 4:3.
Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу.
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