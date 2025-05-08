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Сборная Бразилии всухую разгромила Испанию в 1/4 финала ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Бразилии всухую разгромила Испанию в 1/4 финала ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Сборная Бразилии по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира — 2025 разгромила команду Испании с сухим счётом 6:0 и стала обладательницей последней путёвки в полуфинал турнира, проходящего на Сейшельских островах.

ЧМ-2025 . 1/4 финала
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Бразилия
Окончен
6 : 0
Испания
1:0 Родриго – 5'     2:0 Родриго – 6'     3:0 Жуниор – 14'     4:0 Катарино – 32'     5:0 Телеко – 34'     6:0 Филипе – 36'    

В составе победителей дубль оформил Родриго, по одному голу на счету Бенжамина Жуниора, Катарино, Телеко
и Филипе.

В 1/2 финала ЧМ— 2025 бразильские «пляжники» сыграют со сборной Португалии, которая в четвертьфинале оказалась сильнее Японии (7:6). Ранее стало известно, что в полуфинал пробилась команда Беларуси, обыгравшая Иран со счётом 4:3.

Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу.

Турнирная сетка ЧМ-2025 по пляжному футболу
Календарь ЧМ-2025 по пляжному футболу
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