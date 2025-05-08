Определились все полуфиналисты чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу

Сегодня, 8 мая, прошли четвертьфинальные матчи чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами 1/2 финала турнира, проходящего на Сейшельских Островах.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025, 1/2 финала:

Беларусь — Сенегал;

Бразилия — Португалия.

Оба полуфинальных матча пройдут в четверг, 8 мая. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.