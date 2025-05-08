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Кто станет победителем чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?

Кто станет победителем чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?
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Сегодня, 8 мая, прошли четвертьфинальные матчи чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу. Таким образом, определились все полуфиналисты турнира, проходящего на Сейшельских Островах.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: «Кто станет победителем чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?»

Оба полуфинальных матча пройдут в четверг, 8 мая. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.

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