Кто станет победителем чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?

Сегодня, 8 мая, прошли четвертьфинальные матчи чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу. Таким образом, определились все полуфиналисты турнира, проходящего на Сейшельских Островах.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: «Кто станет победителем чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу?»

Оба полуфинальных матча пройдут в четверг, 8 мая. Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.