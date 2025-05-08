Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Экс-гимнастка Веденеева вернёт российское гражданство после смены на словенское

Экс-гимнастка Веденеева вернёт российское гражданство после смены на словенское
Комментарии

Бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой одобрена смена гражданства со словенского на российское. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

По информации источника, это решение было принято на Исполкоме FIG, который проходил 7-8 мая на Мальте. С 2018 года Веденеева представляла Словению. После Олимпийских игр 2024 года в Париже она завершила спортивную карьеру. В релизе FIG Веденеева отмечена как судья.

30-летняя Веденеева — первая представительница Словении, выступившая в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Также она является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира.

Материалы по теме
Понять и простить? Почему обладательница медали Олимпиады из России сменила гражданство
Понять и простить? Почему обладательница медали Олимпиады из России сменила гражданство
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android