Экс-гимнастка Веденеева вернёт российское гражданство после смены на словенское

Бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой одобрена смена гражданства со словенского на российское. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

По информации источника, это решение было принято на Исполкоме FIG, который проходил 7-8 мая на Мальте. С 2018 года Веденеева представляла Словению. После Олимпийских игр 2024 года в Париже она завершила спортивную карьеру. В релизе FIG Веденеева отмечена как судья.

30-летняя Веденеева — первая представительница Словении, выступившая в художественной гимнастике на Олимпийских играх. Также она является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира.