Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 8 мая

В четверг, 8 мая, на Сейшельских Островах прошли матчи 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных встреч.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025. 1/4 финала, 8 мая:

Беларусь — Иран — 4:3;

Португалия — Япония — 7:6;

Сенегал — Италия — 4:3 ДВ;

Бразилия — Испания — 6:0.

Таким образом, в полуфиналах сыграют:

Беларусь — Сенегал;

Бразилия — Португалия.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 10 мая. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.