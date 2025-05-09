Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 8 мая
В четверг, 8 мая, на Сейшельских Островах прошли матчи 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных встреч.
Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2025. 1/4 финала, 8 мая:
- Беларусь — Иран — 4:3;
- Португалия — Япония — 7:6;
- Сенегал — Италия — 4:3 ДВ;
- Бразилия — Испания — 6:0.
Таким образом, в полуфиналах сыграют:
Беларусь — Сенегал;
Бразилия — Португалия.
Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 10 мая. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.
Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии.
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