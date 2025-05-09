Вице-чемпионка ОИ: даже под нейтральным флагом понятно, что это Россия! Так даже круче

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 по художественной гимнастике Дарья Дмитриева высказалась в поддержку нейтрального статуса на международных соревнованиях.

«Я считаю, спортсмену нужно давать право выбора. Почему нас заставляют и принуждают к определённому выбору из-за политики? Дайте нам хотя бы под нейтральным флагом. Честно, если бы мне сказали: «Даша, ты либо выступаешь под нейтральным флагом, либо сидишь дома», — я бы выступала, конечно!

Я что, зря пахала? Потому что даже под нейтральным флагом сразу понятно, что это Россия! Это ещё больше показать — вы запрещаете, а нам вообще [безразлично]! Мне кажется, что это, наоборот, даже круче», — сказала Дмитриева в видео на YouTube-канале Анастасии Легкодух.