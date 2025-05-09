Российский гребец Павел Эйгель перешёл в сборную Узбекистана

Бронзовый призёр чемпионата мира по гребному слалому-2018 россиянин Павел Эйгель принял решение сменить спортивное гражданство — теперь он будет представлять Узбекистан.

«Основная причина моего перехода заключается в том, что я продолжаю ощущать себя топовым спортсменом, которому еще по силам показать достойный результат на международной арене. В прошлом году я, готовившийся вне сборной, выступал на главных российских стартах лучше тех, кто тренировался в составе национальной команды, и стал первым в рейтинге, несмотря на то, что располагал куда меньшим бюджетом. Подчеркну, мой переход в Узбекистан не связан с тем, что у российских спортсменов остаются определенные ограничения по допуску на международные старты

Мне 35 лет, но я не считаю себя возрастным спортсменом, у меня большой опыт, который, я уверен, мог бы пригодиться российской команде в сложный момент, например, во время завоевания лицензий на Игры-2028. А в сборной команде России сейчас придерживаются стратегии искусственного омоложения состава национальной команды, ввели в действие правило, что в сборную России могут включаться спортсмены, родившиеся в 1994 году и позднее. Я родился в 1990-м, в прошлом году отобрался в национальную команду как первый номер сборной, но меня отправили в резерв, заявив при этом, что на все централизованные сборы я смогу ездить только за свой счет. Нормального диалога с главным тренером у меня не получилось, у него почему-то сложилось впечатление, что я решил заканчивать. И тогда я решил перейти в Узбекистан», — приводит слова Эйгеля ТАСС.

Напомним, Павел Эйгель выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020.