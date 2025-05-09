Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов и защищать олимпийские ценности. Об этом следует из совместного заявления стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, опубликованного на сайте Кремля после встречи президентов стран, Владимира Путина и Си Цзиньпина в четверг, 8 мая.

«Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку. Совместно защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного и справедливого спорта.

Укреплять молодёжное сотрудничество посредством реализации совместных проектов и программ в сферах духовно‑нравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи, предпринимательства и инноваций, добровольчества, творчества и креативных индустрий», — говорится в тексте заявления.