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Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов

Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов
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Россия и Китай договорились выступать против дискриминации спортсменов и защищать олимпийские ценности. Об этом следует из совместного заявления стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, опубликованного на сайте Кремля после встречи президентов стран, Владимира Путина и Си Цзиньпина в четверг, 8 мая.

«Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку. Совместно защищать олимпийские ценности, отстаивать принципы честного и справедливого спорта.

Укреплять молодёжное сотрудничество посредством реализации совместных проектов и программ в сферах духовно‑нравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи, предпринимательства и инноваций, добровольчества, творчества и креативных индустрий», — говорится в тексте заявления.

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