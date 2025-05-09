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Организаторы ОИ-2028 определились с местами проведения церемоний открытия и закрытия Игр

Организаторы ОИ-2028 определились с местами проведения церемоний открытия и закрытия Игр
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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр — 2028, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе, определил места проведения церемоний открытия и закрытия Игр. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Церемония открытия Олимпийских игр впервые пройдёт одновременно на двух аренах — на «Мемориальном колизее» и на стадионе в Инглвуде. «Мемориальный колизей Лос-Анджелеса» войдёт в историю как первый стадион, трижды принимавший Олимпийские игры, а стадион в Инглвуде дебютирует в этой роли. Использование двух площадок связано с изменением расписания Игр: лёгкая атлетика пройдёт в первую неделю, плавание — во вторую. Церемония закрытия Олимпийских игр состоится в «Мемориальном колизее» и станет торжественным завершением Игр, символизирующим дух олимпийского движения. Церемония открытия Паралимпийских игр пройдёт на стадионе в Инглвуде, а закрытия – на арене «Мемориального колизея».

Церемония открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе-2028 пройдёт 14 июля, церемония закрытия – 30 июля. Паралимпийские игры откроются 23 августа и завершатся 3 сентября.

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