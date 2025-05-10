Российская триатлонистка выиграла первый после дисквалификации этап Кубка мира

Российская спортсменка Валентина Рясова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в Ченгду (Китай). Она показала результат 1 час 53 минуты 22 секунды.
Второе место заняла Роксана Слупек из Польши, проигравшая лидеру шесть секунд. Тройку лучших замкнула испанская триатлонистка Сара Гурреро (+ 0.11).
В марте этого года закончилась двухлетняя дисквалификация Рясовой из-за обнаруженного в её допинг-пробе запрещённого вещества. Этот турнир стал первым для неё после дисквалификации.
26-летняя Рясова — победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.
Триатлон. Кубок мира, женщины:
- Валентина Рясова (Россия) - 1:53.22;
- Роксана Слупек (Польша) — отставание 0.6;
- Сара Гурреро (Испания) — + 0.11.