Российская триатлонистка выиграла первый после дисквалификации этап Кубка мира

Российская спортсменка Валентина Рясова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в Ченгду (Китай). Она показала результат 1 час 53 минуты 22 секунды.

Второе место заняла Роксана Слупек из Польши, проигравшая лидеру шесть секунд. Тройку лучших замкнула испанская триатлонистка Сара Гурреро (+ 0.11).

В марте этого года закончилась двухлетняя дисквалификация Рясовой из-за обнаруженного в её допинг-пробе запрещённого вещества. Этот турнир стал первым для неё после дисквалификации.

26-летняя Рясова — победительницей Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.

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