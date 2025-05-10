Датчанин Матс Педерсен выиграл первый этап супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем первого этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 160 км за 3 часа 36 минут и 14 секунд.

Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт, проигравший лидеру четыре секунды. Тройку лучших замкнул Орлуис Аулар из Венесуэлы (+0.06).

«Джиро д’Италия» — 2025 проходит по дорогам Италии с 9 мая по 1 июня. В прошлом году победителем супермногодневки стал словенский велогонщик Тадей Погачар.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Первый этап. Дуррес — Тирана, 160 км:

Матс Педерсен (Дания) - 3:36.14. Ваут ван Арт (Бельгия) — отставание 0.04. Орлуис Аулар (Венесуэла) +0.06. Франческо Бусатто (Италия) +0.10. Томас Пидкок (Великобритания) — то же отставание. Диего Улисси (Италия) — то же отставание.