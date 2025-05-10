Датчанин Матс Педерсен выиграл первый этап супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025
Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем первого этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 160 км за 3 часа 36 минут и 14 секунд.
Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт, проигравший лидеру четыре секунды. Тройку лучших замкнул Орлуис Аулар из Венесуэлы (+0.06).
«Джиро д’Италия» — 2025 проходит по дорогам Италии с 9 мая по 1 июня. В прошлом году победителем супермногодневки стал словенский велогонщик Тадей Погачар.
Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Первый этап. Дуррес — Тирана, 160 км:
- Матс Педерсен (Дания) - 3:36.14.
- Ваут ван Арт (Бельгия) — отставание 0.04.
- Орлуис Аулар (Венесуэла) +0.06.
- Франческо Бусатто (Италия) +0.10.
- Томас Пидкок (Великобритания) — то же отставание.
- Диего Улисси (Италия) — то же отставание.
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