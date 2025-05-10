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Датчанин Матс Педерсен выиграл первый этап супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025

Датчанин Матс Педерсен выиграл первый этап супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025
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Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем первого этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 160 км за 3 часа 36 минут и 14 секунд.

Второе место занял бельгиец Ваут ван Арт, проигравший лидеру четыре секунды. Тройку лучших замкнул Орлуис Аулар из Венесуэлы (+0.06).

«Джиро д’Италия» — 2025 проходит по дорогам Италии с 9 мая по 1 июня. В прошлом году победителем супермногодневки стал словенский велогонщик Тадей Погачар.

Велоспорт. «Джиро д’Италия» — 2025. Первый этап. Дуррес — Тирана, 160 км:

  1. Матс Педерсен (Дания) - 3:36.14.
  2. Ваут ван Арт (Бельгия) — отставание 0.04.
  3. Орлуис Аулар (Венесуэла) +0.06.
  4. Франческо Бусатто (Италия)  +0.10.
  5. Томас Пидкок (Великобритания) — то же отставание.
  6. Диего Улисси (Италия)  — то же отставание.
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